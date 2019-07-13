Матч завершен
Томь
Томск
2:0
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
13 июля 2019, 15:00 МСК
13.07.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы