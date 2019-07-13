Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:2
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
13 июля 2019, 13:00 МСК
13.07.2019, 13:00 МСК
суббота
Составы