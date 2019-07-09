Матч завершен
Армавир
Армавир
2:1
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
9 июля 2019, 19:00 МСК
9.07.2019, 19:00 МСК
вторник
Составы