Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:2
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
7 июля 2019, 15:00 МСК
7.07.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы