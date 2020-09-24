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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рига
Рига
0:1
Матч завершен
Селтик
Глазго
Эльюнусси 90
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 20:00 МСК
24.09.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:1
Замена
Jordan N'Kololo
Stefan Milosevic
90'
90'
ГОЛ! 0:1
Мохамед Эльюнусси
82'
Замена
Мохамед Эльюнусси
Одсонн Эдуард
72'
Замена
Албиан Айети
Оливье Нтчам
71'
Желтая карточка
Шейн Даффи
Желтая карточка
Vladimirs Kamess
70'
Конец первого тайма (0:0)
41'
Желтая карточка
Скотт Браун
35'
Замена
Жереми Фримпонг
Джеймс Форрест
Начало матча