Матч завершен
Мура 05
Мурска-Собота
Коутер 21
1:5
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
90
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
24 сент. 2020, 20:00 МСК
24.09.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:5
90'
ГОЛ! 1:1
Cody Gakpo
Замена
Amadej Maroša
Kevin Žižek
81'
76'
Замена
Michal SadÃ­lek
Ryan Thomas
Замена
Luka Marič
Andrija Filipović
76'
Замена
Marko Brkić
Tomi Horvat
76'
Желтая карточка
Žiga Kous
70'
62'
Желтая карточка
Дензел Дюмфрис
49'
Желтая карточка
Ryan Thomas
Конец первого тайма (1:0)
Желтая карточка
Andrija Filipović
30'
ГОЛ! 1:0
Нино Коутер
21'
Начало матча