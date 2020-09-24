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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мура 05
Мурска-Собота
Коутер 21
1:5
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
90
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 20:00 МСК
24.09.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:5
90'
ГОЛ! 1:1
Cody Gakpo
Замена
Amadej Maroša
Kevin Žižek
81'
76'
Замена
Michal SadÃlek
Ryan Thomas
Замена
Luka Marič
Andrija Filipović
76'
Замена
Marko Brkić
Tomi Horvat
76'
Желтая карточка
Žiga Kous
70'
62'
Желтая карточка
Дензел Дюмфрис
49'
Желтая карточка
Ryan Thomas
Конец первого тайма (1:0)
Желтая карточка
Andrija Filipović
30'
ГОЛ! 1:0
Нино Коутер
21'
Начало матча