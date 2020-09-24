Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
ЛАСК
Линц
Рагуц 6
Рагуц 16
Филипович 47
Михорль 51
Балич 55
Забитцер 77
7:0
Матч завершен
ДАК 1904
Дунайська Стреда
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 21:30 МСК
24.09.2020, 21:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 7:0
86'
Желтая карточка
Dominik Kružliak
ГОЛ! 6:0
Томас Забитцер
77'
Замена
Томас Забитцер
Хусейн Балич
72'
60'
Замена
Martin Bednár
M. Divkovic
60'
Замена
Йон Николэеску
E. Ramirez
Замена
Кристиан Рамзебнер
Петар Филипович
58'
ГОЛ! 5:0
Хусейн Балич
55'
ГОЛ! 4:0
Петер Михорль
51'
48'
Красная карточка
C. Blackman
ГОЛ! 3:0
Петар Филипович
47'
Конец первого тайма (2:0)
36'
Замена
Danylo Beskorovayny
A. Fabry
ГОЛ! 2:0
Марко Рагуц
16'
ГОЛ! 1:0
Марко Рагуц
6'
Начало матча