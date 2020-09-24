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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Юргорден
Стокгольм
0:1
Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 20:00 МСК
24.09.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:1
Желтая карточка
Fredrik Ulvestad
90'
89'
Замена
Michael Pereira
Константин Паун-Александру
80'
Желтая карточка
Михай Бордеяну
Замена
Emir Kujović
Curtis Edwards
79'
Замена
Jonathan Ring
Edward Chilufya
72'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Edward Chilufya
44'
Желтая карточка
Magnus Eriksson
12'
Начало матча