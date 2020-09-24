Матч завершен
Юргорден
Стокгольм
0:1
Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
24 сент. 2020, 20:00 МСК
24.09.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:1
Желтая карточка
Fredrik Ulvestad
90'
89'
Замена
Michael Pereira
Константин Паун-Александру
80'
Желтая карточка
Михай Бордеяну
Замена
Emir Kujović
Curtis Edwards
79'
Замена
Jonathan Ring
Edward Chilufya
72'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Edward Chilufya
44'
Желтая карточка
Magnus Eriksson
12'
Начало матча