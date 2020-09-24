Матч завершен
ЦСКА
София
3:1
Матч завершен
Б36 Торсхавн
Торсхавн
61
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
24 сент. 2020, 20:00 МСК
24.09.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 3:1
68'
Замена
A. Johansen
M. Jacobsen
61'
ГОЛ! 0:1
S. Pingel
60'
Замена
E. Nielsen
59'
Замена
H. Agnarsson
R. Samuelsen
58'
Желтая карточка
Benjamin Heinesen
47'
Желтая карточка
M. Jacobsen
Конец первого тайма (0:0)
26'
Желтая карточка
E. Nielsen
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