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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
14
Винд 58
Бьель 90
3:0
Матч завершен
Пяст
Гливице
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 21:00 МСК
24.09.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 3:0
ГОЛ! 3:0
Пеп Бьель
90'
89'
Замена
D. Steczyk
P. Parzyszek
Желтая карточка
Роберт Мудражия
85'
83'
Замена
S. Milewski
P. Lipski
Замена
Йенс Стаге
Виктор Фишер
75'
Замена
Marios Oikonomou
Рагнар Сигурдссон
68'
66'
Желтая карточка
P. Lipski
62'
Замена
M. Zyro
P. Sokolowski
ГОЛ! 2:0
Йонас Винд
58'
56'
Желтая карточка
Jakub Czerwiński
Замена
Роберт Мудражия
Расмус Фалк-Йенсен
53'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
K. Wilczek
14'
Начало матча