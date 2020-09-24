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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
77
Бабел 86
2:0
Матч завершен
Хайдук
Сплит
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 21:00 МСК
24.09.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 2:0
Замена
Эмре Килинк
Sofiane Feghouli
89'
ГОЛ! 2:0
Райан Бабел
86'
84'
Замена
Leon Kreković
Ádám Gyurcsó
ГОЛ! 1:0
YounÃ¨s Belhanda
77'
74'
Замена
Darko Nejašmić
Stanko Jurić
Замена
YounÃ¨s Belhanda
Ãmer Bayram
71'
69'
Желтая карточка
Dimitris Diamantakos
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Ãmer Bayram
37'
25'
Желтая карточка
Nihad Mujakic
Начало матча