Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
0:2
Матч завершен
Слован
Либерец
64
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 20:30 МСК
24.09.2020, 20:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:2
88'
Замена
M. Chalus
J. Hromada
84'
Замена
Jan Matoušek
Якуб Пешек
73'
Желтая карточка
A. Yusuf
Замена
Robert Ion
Adrian Petre
68'
64'
ГОЛ! 0:1
A. Yusuf
Желтая карточка
Adrian Petre
51'
48'
Желтая карточка
M. Beran
Конец первого тайма (0:0)
44'
Желтая карточка
Якуб Пешек
Желтая карточка
Ovidiu Perianu
14'
Начало матча