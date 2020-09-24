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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Милан
Милан
Чалханоглу 16
Коломбо 32
Чалханоглу 50
3:2
Матч завершен
Бодо/Глимт
Бодо
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 21:30 МСК
24.09.2020, 21:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 3:2
90'
Замена
Victor Okoh Boniface
Kasper Junker
83'
Замена
Ola Solbakken
Алфонс Сампстед
Замена
Сандро Тонали
Исмаэль Беннасер
80'
69'
Желтая карточка
Morten Agnes Konradsen
65'
Замена
Morten Agnes Konradsen
Sondre Fet
Замена
Раде Крунич
Самуэль Кастильехо
65'
Замена
Samir Ujkani
Лоренцо Коломбо
57'
ГОЛ! 3:0
Хакан Чалханоглу
50'
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
Лоренцо Коломбо
32'
ГОЛ! 1:0
Хакан Чалханоглу
16'
Начало матча