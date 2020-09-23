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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аполлон
Лимассол
0:5
Матч завершен
Лех
Познань
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
23 сент. 2020, 19:00 МСК
23.09.2020, 19:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 0:5
Замена
S. Markovic
Esteban Sachetti
66'
Желтая карточка
Esteban Sachetti
61'
Замена
Daniel Larsson
Иоаннис Питтас
46'
Конец первого тайма (0:0)
32'
Желтая карточка
Любомир Шатка
Желтая карточка
Charlison Benschop
30'
Замена
G. Gianniotas
B. Dabo
14'
Начало матча