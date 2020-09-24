Матч завершен
Стандард
Льеж
2:1
Матч завершен
Войводина
Нови Сад
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
24 сент. 2020, 21:00 МСК
24.09.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 2:1
115'
Желтая карточка
Novica Maksimovic
Конец основного времени (0:0)
Начало первого дополнительного тайма
Желтая карточка
Samir Ujkani
69'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча