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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Стандард
Льеж
2:1
Матч завершен
Войводина
Нови Сад
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 21:00 МСК
24.09.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 2:1
115'
Желтая карточка
Novica Maksimovic
Конец основного времени (0:0)
Начало первого дополнительного тайма
Желтая карточка
Samir Ujkani
69'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча