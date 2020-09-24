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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мальме
Мальме
5
17
31
52
72
5:0
Матч завершен
Локомотива
Загреб
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 20:00 МСК
24.09.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 5:0
Замена
SÃ¸ren Rieks
76'
ГОЛ! 5:0
SÃ¸ren Rieks
72'
69'
Замена
Sammir
ГОЛ! 4:0
Eric Larsson
52'
Замена
Behrang Safari
Jonas Knudsen
46'
Конец первого тайма (3:0)
ГОЛ! 3:0
Adi Nalic
31'
ГОЛ! 2:0
Isaac Thelin
17'
ГОЛ! 1:0
Isaac Thelin
5'
Начало матча