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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Шкендия
Тетово
55
1:3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Ламела 5
Сон 70
Кейн 79
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 21:00 МСК
24.09.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:3
Замена
Florent Ramadani
Valjmir Nafiu
85'
Замена
Ljupco Doriev
85'
79'
ГОЛ! 1:3
Гарри Кейн
Замена
A. Zejnulai
Bruno Dita
77'
70'
ГОЛ! 1:2
Хын-Мин Сон
65'
Замена
Лукас Моура
Стевен Бергвейн
60'
Замена
Гарри Кейн
Деле Алли
59'
Замена
Джовани Ло Чельсо
Гарри Уинкс
ГОЛ! 1:1
Valjmir Nafiu
55'
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Эгзон Бейтулай
39'
36'
Желтая карточка
Гарри Уинкс
5'
ГОЛ! 0:1
Эрик Ламела
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