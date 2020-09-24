Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Шомуродов 9
1:2
Матч завершен
Маккаби
Хайфа
Рукавица 20
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
24 сент. 2020, 19:30 МСК
24.09.2020, 19:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:2
89'
Замена
Никита Рукавица
87'
Желтая карточка
Офри Арад
Замена
Эльдор Шомуродов
82'
Красная карточка
Данил Глебов
69'
Замена
Дмитрий Полоз
Хорен Байрамян
65'
Замена
Кенто Хашимото
Роман Еременко
65'
Конец первого тайма (1:1)
20'
ГОЛ! 1:1
Никита Рукавица
ГОЛ! 1:0
Эльдор Шомуродов
9'
Начало матча