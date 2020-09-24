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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Шомуродов 9
1:2
Матч завершен
Маккаби
Хайфа
Рукавица 20
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 19:30 МСК
24.09.2020, 19:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:2
89'
Замена
Никита Рукавица
87'
Желтая карточка
Офри Арад
Замена
Эльдор Шомуродов
82'
Красная карточка
Данил Глебов
69'
Замена
Дмитрий Полоз
Хорен Байрамян
65'
Замена
Кенто Хашимото
Роман Еременко
65'
Конец первого тайма (1:1)
20'
ГОЛ! 1:1
Никита Рукавица
ГОЛ! 1:0
Эльдор Шомуродов
9'
Начало матча