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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Вальбуэна 69
Эль-Араби 90
2:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Омония
Никосия
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
23 сент. 2020, 22:00 МСК
23.09.2020, 22:00 МСК
среда
Данни Маккели
Данни Маккели
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
Юссеф Эль-Араби
90'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Матье Вальбуэна
69'
Замена
Лазар Ранджелович
Георгиос Масурас
59'
Замена
Юссеф Эль-Араби
Константинос Фортунис
59'
Желтая карточка
Рубен Семеду
48'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча