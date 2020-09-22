Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Битон 9
1:2
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Собослай 49
Окугава 57
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
22 сент. 2020, 22:00 МСК
22.09.2020, 22:00 МСК
вторник
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:2
87'
Замена
Мохамед Камара
Доминик Собослай
85'
Желтая карточка
Доминик Собослай
76'
Замена
Ноа Окафор
Масайя Окугава
Желтая карточка
Ширан Йейни
66'
57'
ГОЛ! 1:2
Масайя Окугава
49'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Доминик Собослай
46'
Замена
Секу Койта
Мергим Бериша
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Дан Битон
9'
Начало матча