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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Шольц 83
4:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Славия
Прага
Олаинка 3
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
30 сент. 2020, 22:00 МСК
30.09.2020, 22:00 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 4:1
Замена
Микаэл Андерсон
Авер Мабиль
90'
85'
Замена
Петер Олаинка
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Александр Шольц
83'
82'
Желтая карточка
Ян Борил
72'
Замена
Лукаш Масопуст
68'
Замена
Ибрахим Траоре
Николае Станчу
Замена
Пионе Систо
58'
Желтая карточка
Эрик Святченко
56'
53'
Желтая карточка
Давид Говорка
Конец первого тайма (0:1)
3'
ГОЛ! 0:1
Петер Олаинка
Начало матча