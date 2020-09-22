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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Славия
Прага
0:0
прошлый матч 1 : 4
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
22 сент. 2020, 22:00 МСК
22.09.2020, 22:00 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0
Замена
Николае Станчу
90'
Замена
Лукаш Провод
Лукаш Масопуст
71'
Желтая карточка
Лукаш Масопуст
70'
Замена
Станислав Тецл
59'
Желтая карточка
Томаш Голеш
51'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча