Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
0:0
прошлый матч 3 : 3
Матч завершен
Мольде
Мольде
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
29 сент. 2020, 22:00 МСК
29.09.2020, 22:00 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0
Замена
Абрахам Фримпонг
Сомалья
87'
83'
Замена
Охи Омойджуанфо
Этцас Хуссэйн
Замена
Исаэль
Токмак Нгуэн
79'
Замена
Давид Зигер
79'
55'
Желтая карточка
Эйрик Хестад
49'
Желтая карточка
Леке Джеймс
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Эндре Ботка
42'
26'
Желтая карточка
Фредрик Аурснес
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