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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
0:0
прошлый матч 3 : 3
Матч завершен
Мольде
Мольде
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
29 сент. 2020, 22:00 МСК
29.09.2020, 22:00 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0
Замена
Абрахам Фримпонг
Сомалья
87'
83'
Замена
Охи Омойджуанфо
Этцас Хуссэйн
Замена
Исаэль
Токмак Нгуэн
79'
Замена
Давид Зигер
79'
55'
Желтая карточка
Эйрик Хестад
49'
Желтая карточка
Леке Джеймс
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Эндре Ботка
42'
26'
Желтая карточка
Фредрик Аурснес
Начало матча