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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мольде
Мольде
3:3
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
Харатин 87
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
23 сент. 2020, 22:00 МСК
23.09.2020, 22:00 МСК
среда
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 3:3
87'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Игорь Харатин
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча