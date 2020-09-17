Матч завершен
Маккаби
Хайфа
2:1
Матч завершен
Кайрат
Алматы
45
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
17 сент. 2020, 20:00 МСК
17.09.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 2:1
87'
Замена
Y. Tunggyshbayev
Айбол Абикен
64'
Замена
A. Eseola
Абат Аимбетов
Конец первого тайма (0:1)
45'
ГОЛ! 0:1
Vagner Love
37'
Желтая карточка
Яцек Горальски
Начало матча