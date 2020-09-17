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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Маккаби
Хайфа
2:1
Матч завершен
Кайрат
Алматы
45
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
17 сент. 2020, 20:00 МСК
17.09.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 2:1
87'
Замена
Y. Tunggyshbayev
Айбол Абикен
64'
Замена
A. Eseola
Абат Аимбетов
Конец первого тайма (0:1)
45'
ГОЛ! 0:1
Vagner Love
37'
Желтая карточка
Яцек Горальски
Начало матча