Швайнфурт 05
Швайнфурт
-:-
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
3 нояб. 2020, 18:30 МСК
3.11.2020, 18:30 МСК
вторник
Составы