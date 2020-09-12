Матч завершен
Мюнхен 1860
Мюнхен
1:2
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Силва 51
Дост 56
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
12 сент. 2020, 16:30 МСК
12.09.2020, 16:30 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 1:2
70'
Желтая карточка
Давид Абрахам
56'
ГОЛ! 0:2
Бас Дост
51'
ГОЛ! 0:1
Андре Силва
Конец первого тайма (0:0)
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