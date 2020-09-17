Матч завершен
Стандард
Льеж
2:0
Матч завершен
Бала Таун
Бала
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
17 сент. 2020, 21:00 МСК
17.09.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 2:0
81'
Замена
H. Jones
S. Leslie
81'
Замена
Anthony Stephens
A. Kay
64'
Желтая карточка
A. Kay
57'
Замена
K. Smith
R. Correia
52'
Желтая карточка
Sean Smith
Конец первого тайма (0:1)
п
ПРОМАХ!
C. Venables
Желтая карточка
Константинос Лайфис
27'
Начало матча