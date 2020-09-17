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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Стандард
Льеж
2:0
Матч завершен
Бала Таун
Бала
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
17 сент. 2020, 21:00 МСК
17.09.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 2:0
81'
Замена
H. Jones
S. Leslie
81'
Замена
Anthony Stephens
A. Kay
64'
Желтая карточка
A. Kay
57'
Замена
K. Smith
R. Correia
52'
Желтая карточка
Sean Smith
Конец первого тайма (0:1)
п
ПРОМАХ!
C. Venables
Желтая карточка
Константинос Лайфис
27'
Начало матча