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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Виктория
Пльзень
3:0
Матч завершен
Сендерийск
Сендерийск
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 19:00 МСК
24.09.2020, 19:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 3:0
Замена
P. Bucha
Aleš Čermák
90'
73'
Замена
J. Absalonsen
72'
Замена
E. Frederiksen
Mads Albaek
70'
Желтая карточка
Alexander Bah
56'
Желтая карточка
Victor Ekani
Конец первого тайма (0:0)
35'
Желтая карточка
J. Absalonsen
31'
Замена
J. Eskesen
Rilwan Hassan
Начало матча