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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен
0:1
Матч завершен
АЕК
Афины
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
24 сент. 2020, 21:30 МСК
24.09.2020, 21:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:1
Замена
Элье Йуан
Victor Ruiz
74'
Замена
André Ribeiro
Basil Stillhart
74'
Желтая карточка
Lukas Görtler
52'
Конец первого тайма (0:0)
45'
Желтая карточка
Петрос Манталос
Желтая карточка
Miro Muheim
32'
Начало матча