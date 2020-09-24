Матч завершен
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен
0:1
Матч завершен
АЕК
Афины
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
24 сент. 2020, 21:30 МСК
24.09.2020, 21:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:1
Замена
Элье Йуан
Victor Ruiz
74'
Замена
André Ribeiro
Basil Stillhart
74'
Желтая карточка
Lukas Görtler
52'
Конец первого тайма (0:0)
45'
Желтая карточка
Петрос Манталос
Желтая карточка
Miro Muheim
32'
Начало матча