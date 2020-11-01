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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гранада
Гранада
Мачис 8
1:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Рубен Везо 34
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
1 нояб. 2020, 20:30 МСК
1.11.2020, 20:30 МСК
воскресенье
События
Составы
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
0
19
Монторо
Анхель Монторо
57
20
Вальехо
Хесус Вальехо
0
6
Санчес
Херман Санчес
0
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
0
15
Нева
Карлос Нева
0
4
Гоналон
Максим Гоналон
0
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
0
5
Милья
Луис Милья
80
23
Молина
Хорхе Молина
57
11
Мачис
Дарвин Мачис
8'
8'
80
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
35
Кошта
Жоау Кошта
28
Санчес
Пепе Санчес
3
Перес
Нехуэн Перес
14
Вико
Феде Вико
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
8
Брайс
Ян Брайс
26
Соро
Альберто Соро
7
Суарес
Луис Суарес
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
0
19
Клер
Карлос Клер
0
15
Поштиго
Серхио Поштиго
0
14
Рубен Везо
Рубен Везо
34'
34'
0
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
60
16
Рочина
Рубен Рочина
68
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
60
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
0
12
Мальса
Микаэль Мальса
69
9
Марти
Рохер Марти
0
10
Барди
Энис Барди
0
Запасные
1
Вегас
Коке Вегас
6
Дуарте
Оскар Дуарте
23
Коке
Коке
5
Радойя
Неманья Радойя
3
Гарсия
Антонио Гарсия
4
Пьер
Робер Пьер
2
Сон
Сон
7
Леон
Серхио Леон
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
21
Гомес
Дани Гомес