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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кадис
Кадис
Альехо 48
1:1
Матч завершен
Гранада
Гранада
Санчес 27
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
4 окт. 2020, 19:30 МСК
4.10.2020, 19:30 МСК
воскресенье
Хавьер Альберола Рохас
Хавьер Альберола Рохас
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:1
90'
Замена
Антонио Пуэртас
Замена
Филип Малбашич
Энтони Лосано
90'
88'
Замена
Домингуш Дуарте
Луис Милья
62'
Замена
Дарвин Мачис
Роберт Кенеди
62'
Замена
Роберто Сольдадо
Хорхе Молина
56'
Желтая карточка
Роберт Кенеди
53'
Желтая карточка
Херман Санчес
ГОЛ! 1:1
Иван Альехо
48'
Замена
Альберто Переа
Хосе Мари
46'
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Хосе Мари
45'
27'
ГОЛ! 0:1
Херман Санчес
Начало матча