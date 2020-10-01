Матч перенесен
Гранада
Гранада
0:0
Матч перенесен
Осасуна
Памплона
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
1 окт. 2020, 22:30 МСК
1.10.2020, 22:30 МСК
четверг
Составы