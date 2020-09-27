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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Кике 48
1:2
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Лопес 40
Лопес 87
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
27 сент. 2020, 15:00 МСК
27.09.2020, 15:00 МСК
воскресенье
Адриан Кордеро Вега
Адриан Кордеро Вега
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:2
Желтая карточка
Папакоули Диоп
90'
90'
Замена
Микель Весга
Унаи Лопес
87'
ГОЛ! 1:2
Унаи Лопес
86'
Замена
Иньиго Кордоба
Иньяки Уильямс
85'
Замена
Ойан Сансет
Икер Муньяин
Замена
Анайц Арбилья
Такаши Инуи
84'
Замена
Альваро Техеро
Робер
71'
ГОЛ! 1:1
Кике
48'
Замена
Педро Леон
Дамиан Кадзиор
46'
Замена
Кике
Ресио
46'
Конец первого тайма (0:1)
40'
ГОЛ! 0:1
Унаи Лопес
Начало матча