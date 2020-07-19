Матч завершен
Гранада
Гранада
4:0
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
19 июля 2020, 22:00 МСК
19.07.2020, 22:00 МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы