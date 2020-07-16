Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:2
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
16 июля 2020, 22:00 МСК
16.07.2020, 22:00 МСК
четверг
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы