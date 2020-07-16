Матч завершен
Атлетик
Бильбао
0:2
Матч завершен
Леганес
Леганес
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
16 июля 2020, 22:00 МСК
16.07.2020, 22:00 МСК
четверг
Хуан Мартинес Мунуэра
Хуан Мартинес Мунуэра
Главный Судья
Составы