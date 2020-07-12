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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
1:2
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
12 июля 2020, 18:00 МСК
12.07.2020, 18:00 МСК
воскресенье
Хавьер Альберола Рохас
Хавьер Альберола Рохас
Главный Судья
Составы