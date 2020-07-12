Матч завершен
Леванте
Валенсия
1:2
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
12 июля 2020, 18:00 МСК
12.07.2020, 18:00 МСК
воскресенье
Хавьер Альберола Рохас
Хавьер Альберола Рохас
Главный Судья
Составы