Матч завершен
Гранада
Гранада
1:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
13 июля 2020, 23:00 МСК
13.07.2020, 23:00 МСК
понедельник
Составы