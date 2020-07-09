Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
9 июля 2020, 23:00 МСК
9.07.2020, 23:00 МСК
четверг
Давид Медье Хименес
Давид Медье Хименес
Главный Судья
Составы