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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гранада
Гранада
2:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
4 июля 2020, 23:00 МСК
4.07.2020, 23:00 МСК
суббота
Адриан Кордеро Вега
Адриан Кордеро Вега
Главный Судья
Составы