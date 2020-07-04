Матч завершен
Гранада
Гранада
2:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 34 тур

Примера,

34 тур

Испания
4 июля 2020, 23:00 МСК
4.07.2020, 23:00 МСК
суббота
Адриан Кордеро Вега
Адриан Кордеро Вега
Главный Судья
Составы