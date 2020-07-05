Матч завершен
Атлетик
Бильбао
0:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 34 тур

Примера,

34 тур

Испания
5 июля 2020, 15:00 МСК
5.07.2020, 15:00 МСК
воскресенье
Составы