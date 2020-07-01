Матч завершен
Валенсия
Валенсия
0:2
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
1 июля 2020, 20:30 МСК
1.07.2020, 20:30 МСК
среда
Составы