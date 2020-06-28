Матч завершен
Гранада
Гранада
1:2
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
28 июня 2020, 20:30 МСК
28.06.2020, 20:30 МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы