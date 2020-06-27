Матч завершен
Атлетик
Бильбао
3:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
27 июня 2020, 15:00 МСК
27.06.2020, 15:00 МСК
суббота
Составы