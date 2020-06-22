Матч завершен
Леганес
Леганес
0:0
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 31 тур

Примера,

31 тур

Испания
22 июня 2020, 23:00 МСК
22.06.2020, 23:00 МСК
понедельник
Составы