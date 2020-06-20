Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 30 тур

Примера,

30 тур

Испания
20 июня 2020, 18:00 МСК
20.06.2020, 18:00 МСК
суббота
Валентин Писсаро Гомес
Валентин Писсаро Гомес
Главный Судья
Составы