Матч завершен
Эйбар
Эйбар
2:2
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 29 тур

Примера,

29 тур

Испания
17 июня 2020, 20:30 МСК
17.06.2020, 20:30 МСК
среда
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы