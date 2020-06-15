Матч завершен
Бетис
Севилья
2:2
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 29 тур

Примера,

29 тур

Испания
15 июня 2020, 23:00 МСК
15.06.2020, 23:00 МСК
понедельник
Составы