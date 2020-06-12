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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гранада
Гранада
2:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
12 июня 2020, 20:30 МСК
12.06.2020, 20:30 МСК
пятница
Давид Медье Хименес
Давид Медье Хименес
Главный Судья
Составы