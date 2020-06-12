Матч завершен
Гранада
Гранада
2:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 28 тур

Примера,

28 тур

Испания
12 июня 2020, 20:30 МСК
12.06.2020, 20:30 МСК
пятница
Давид Медье Хименес
Давид Медье Хименес
Главный Судья
Составы